Arte nelle Università ’Elpìs’ di Meggiato e ’Insight’ di Castore

Pensata dagli studenti (curata dalle studentesse Arianna Bono, Matilde Cauteruccio, Matilde Dante, Maria Laura Foti, Sara Ravelli, Alessandra Mara Sartori di Borgoricco e Melania Sisinno) per gli studenti, ma non solo, a chiedersi se la parola speranza abbia ancora un qualche significato, la mostra ospitata nei chiostri e nei luoghi di ritrovo dell' Università Cattolica di Milano (Largo Gemelli 1 e via Carducci 2830), fino al 30 settembre: ' ELPÌS - Dove nasce la speranza '. Sette sculture bianche (a rimarcare il concetto di trascendenza) che Gianfranco Meggiato ha realizzato in alluminio con la tecnica della fusione a staffa e verniciate a forno.

