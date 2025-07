arte e vita a grizzana dalla biblioteca allo studio casa morandi riapre al pubblico

"È la luce di Grizzana!" esclama Giorgio Morandi, per dire che è in questa luce che ha scoperto il suo nuovo tono di blu, un blu mai visto prima. Era il 1963 quando il pittore bolognese pronuncia queste semplici, ma evocative parole nella sua casa di Grizzana, un piccolo borgo incastonato tra le valli dell’Appennino Tosco-Emiliano cui poi è stato aggiunto il suo nome, che si è fatto costruire alla fine degli anni Cinquanta, secondo un progetto che ha come punto di riferimento la casa di fronte, casa Veggetti, dove la famiglia Morandi venne ospitata nella stagione delle vacanze, a partire dal 1913, quando a causa delle precarie condizioni di salute di Anna, la più grande delle sue tre sorelle, il medico consigliò alla famiglia un soggiorno in un luogo in cui si potesse respirare ’aria buona’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

