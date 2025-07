Arriva Physical il reality di Netflix con 100 concorrenti

L’Italia entra nell’arena globale di Physical: 100 con Physical Italia: da 100 a 1. Forza, resistenza, agilità, audacia, coraggio, ma anche leadership, sangue freddo, capacità di collaborazione. Queste sono alcune delle caratteristiche che deve possedere chi vuole essere il vincitore del reality di Netflix. Physical Italia – da 100 a 1 è una competizione fisica in cui 100 concorrenti si sfidano in competizioni che mettono a dura prova il loro corpo e la loro tenacia per dimostrare di essere i migliori. Ma alla fine solo uno di loro riuscirà a vincere. Come dei moderni gladiatori, i 100 sfidanti cercheranno di sopravvivere, sfruttando al massimo il potenziale del proprio fisico e della propria resistenza mentale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Arriva Physical, il reality di Netflix con 100 concorrenti

