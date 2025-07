Arriva l’assegno di cura anche per AFAM più fondi e piattaforma digitale Ecco come ottenerlo e chi può beneficiarne tra gli studenti con disabilità gravi

Un’importante novità interessa il sistema di sostegno agli studenti con disabilità : il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ufficialmente esteso l’assegno di cura anche a chi frequenta istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

