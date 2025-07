Tarantini Time Quotidiano Scalda i motori la macchina organizzativa del Taranto Beer Fest, la più importante manifestazione di questo tipo sul territorio, che anche quest’anno proporrà , da giovedì 7 a domenica 10 agosto, quattro giorni all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento e, soprattutto, della birra di qualità ! Tante le novità che caratterizzeranno questa terza edizione del Taranto Beer Fest, organizzata da Athena Aps, in collaborazione con Fiorino Srl di Filiberto Fiorino e con Buy&Go drinks food and more, due aziende di San Giorgio Jonio, e con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Arriva il Taranto Beer Fest, il grand evento che celebra la birra artigianale