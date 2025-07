Arrestato dopo aver rubato 800 pacchetti di sigarette

Ruba oltre 800 pacchetti di sigarette e sperona l’auto della Polizia, per essere poi arrestato dopo l’inseguimento. Il protagonista della vicenda è un 21enne straniero, finito in manette a Bologna ma autore di colpi anche in stazioni di servizio e tabaccherie del Riminese: processato per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è scattata la misura provvisoria dell’obbligo di dimora nel comune di Rimini. La squadra di Polizia giudiziaria del compartimento Polizia stradale ‘Emilia Romagna’, con la collaborazione dei reparti autostradali delle sezioni di Bologna, Modena e Forlì, si è posizionata lungo l’autostrada A14: dopo aver individuato un veicolo sospetto, già segnalato perché utilizzato per commettere diversi furti nei giorni precedenti nelle aree di servizio di Rimini e Forlì-Cesena, i poliziotti hanno deciso di pedinarlo co una ‘staffetta’ tra gli equipaggi, fermandolo all’altezza del casello di Borgo Panigale (Bologna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato dopo aver rubato 800 pacchetti di sigarette

Secondo msn.com

