Armonie tra le vette Musicisti under 30 e artisti internazionali

Musica tra le vette. Torna, per la settima edizione, la Mondadizza Music Week, in programma dal 30 luglio al 5 agosto a Mondadizza, frazione del Comune di Sondalo. La manifestazione, con ingresso libero, organizzata dalla Fondazione La Società dei concerti di Milano, con il patrocinio del Comune di Sondalo e Ersaf, ospita un gruppo selezionato di giovani musicisti under 30 provenienti da tutta Italia, affiancati da artisti di fama internazionale. I giovani artisti, ospiti nella chiesa parrocchiale di Mondadizza, sono il pianista Sebastiano Benzing, l’arpista Agatha Bocedi, la violinista Sofia Catalano, il soprano Bianca Ghiraldi, la pianista Emma Guercio e il violoncellista Clemente Zingariello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Armonie tra le vette. Musicisti under 30 e artisti internazionali

