Armi nascoste in un fienile arrestato un uomo

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno tratto in arresto un 37enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di “ Detenzione illegale di armi e munizioni ”. L’attivitĂ si inserisce nell’ambito di una piĂą ampia e articolata azione di contrasto alla criminalitĂ , predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per la prevenzione dei reati. Nel corso di un controllo eseguito questa notte, all’interno di un fienile di proprietĂ dell’uomo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una doppietta calibro 12 e due cartucce dello stesso calibro: una a palla singola ad elica e una a pallettoni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Armi nascoste in un fienile, arrestato un uomo

