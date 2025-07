Armani celebra i 50 anni della maison con una mostra e una sfilata a Brera

AGI - Cinquant'anni fa, il 24 luglio del 1975, a Milano nasceva la Giorgio Armani. Per festeggiare questo anniversario la maison lancia il progetto ArmaniArchivio, una mostra e una sfilata alla Pinacoteca di Brera. La piattaforma digitale. ArmaniArchivio è la piattaforma digitale interattiva online dal prossimo sabato 30 agosto durante il Festival del Cinema di Venezia. Ricca di contenuti, frutto di un lavoro di catalogazione delle collezioni Giorgio Armani per la conservazione del patrimonio storico aziendale e ponte tra passato e futuro, ArmaniArchivio avrĂ prossimamente la sua sede fisica alle porte di Milano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Armani celebra i 50 anni della maison con una mostra e una sfilata a Brera

Armani Privé: la mostra sui vent’anni del noto marchio arriva a Milano. - Lo spirito visionario di Giorgio Armani lo ha spinto a realizzare sempre nuovi progetti. Nel 2005 l'artista decide di lanciare una collezione di Haute Couture.

20 anni di Giorgio Armani: la mostra sul genio creativo dell'alta moda italiana - Dal 21 maggio al 28 dicembre l'Armani Silos ospita la mostra sui 20 anni di Armani Privè, la collezione di alta moda del grande stilista italiano.

Giorgio Armani Privé 2005-2025: vent’anni di alta moda in mostra a Milano - Con Giorgio Armani Privé 2005-2025. Vent’anni di Alta Moda, Giorgio Armani apre le porte del suo universo più prezioso, celebrando due decenni di haute couture attraverso un’esposizione immersiva e raffinata.

