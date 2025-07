ArcelorMittal di Luogosano primo incontro di monitoraggio dell' accordo

Vertenza ArcelorMittal di Luogosano. Mercoledì 30 luglio ore 10, si terrĂ da remoto il primo incontro di monitoraggio dell'accordo del 30 giugno tra organizzazioni sindacali, Regione Campania e azienda.Lo scorso 11 luglio, ArcelorMittal Avellino e Canossa S.p.A. ha formalizzato la richiesta di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Luogosano, a rischio 70 posti: la Regione Campania al lavoro per salvare lo stabilimento ArcelorMittal - Desta preoccupazione l’approssimarsi del mese di luglio, poiché l’ArcelorMittal ha comunicato per tale scadenza la chiusura dello stabilimento di San Mango Luogosano (Avellino), con il conseguente licenziamento dei suoi 70 addetti.

ArcelorMittal, trattative in corso per la reindustrializzazione del sito di Luogosano - L'ArcelorMittal ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di diversi potenziali investitori che potrebbero dare nuova vita allo stabilimento di Luogosano, a rischio chiusura a partire dal 1°agosto 2025, e un futuro ai 70 lavoratori che hanno ricevuta la lettera di licenziamento.

L’ArcelorMittal di Luogosano verso la chiusura: a rischio licenziamento 70 dipendenti in Irpinia - Operai, studenti, sindacati e il vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia: un 1° maggio davanti ai cancelli dell'ArcelorMittal di Luogosano, in Irpinia, che dal 1° agosto chiuderĂ i battenti.

“ArcelorMittal chiude lo stabilimento di Luogosano: avviata la procedura per la CIGS e licenziamento di 64 lavoratori” - ArcelorMittal Avellino e Canossa Spa ha ufficialmente avviato la richiesta di esame congiunto al Ministero del Lavoro per l’attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessa ... Lo riporta irpiniaoggi.it