Aquaman | qual è lo stato del personaggio nel DCU?

Jason Momoa ha interpretato Arthur CurryAquaman per la prima volta in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016. Quel cameo è stato seguito da un debutto vero e proprio in Justice League del 2017 e, nonostante i fallimenti del film, Aquaman è arrivato al cinema nel 2018, incassando la cifra record di 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il sequel è uscito nel 2023 e, sebbene l'ultimo film del DCEU abbia avuto più successo rispetto al resto dei film DC di quell'anno, è stato comunque un flop con un deludente incasso globale di 440 milioni di dollari.