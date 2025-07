Appiano Gentile Inter | inizia il ritiro! terzo giorno di allenamenti

Dopo la fine della stagione, con l'eliminazione dal Mondiale per Club, la squadra ha iniziato il suo ritiro estivo mercoledì. Chivu attende di abbracciare il resto della squadra a partire da domani. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter.

Appiano Gentile Inter: giorno di riposo dopo l'impresa compiuta col Barcellona

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio

Inter sperimentale col Torino? Sì, ma da Appiano Gentile un concetto – Sky - L’Inter cambierà diversi uomini contro il Torino, con Simone Inzaghi pronto a sperimentare qualcosina di nuovo.

"Resto all'Inter". Il centrocampista Hakan Calhanoglu chiude così il caso legato al suo possibile addio, all'arrivo ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione verso la prossima stagione. #ANSA Vai su X

#Calhanoglu si allena in vacanza per la nuova stagione Mercoledì l'#Inter lo aspetta ad Appiano Gentile. Sullo sfondo rimangono le voci di mercato dalla Turchia Vai su Facebook

Inter, si riparte mercoledì: le tappe del ritiro ad Appiano. Tre le amichevoli già fissate; Serie A, raduni e ritiri delle squadre in vista del campionato 2025-2026; Finale Champions League, la programmazione speciale di Inter TV.

Inter, al via il pre raduno: il programma di giornata per i primi 4 (+1) - Si riaprono i cancelli di Appiano Gentile per quattro (più uno) calciatori dell'Inter. Segnala inter-news.it

Inter, Bonny già in forma: test troppo buoni, lo staff prende "provvedimenti" - Una curiosità dal Corriere dello Sport rispetto a quanto avvenuto nei primi due giorni di test e allenamenti ad Appiano Gentile, che hanno riguardato solo cinque giocatori: Pavard, Zielinski, Bisseck, ... Secondo informazione.it