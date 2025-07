Appalti Sorrento liberati Lello il sensitivo e altri 3 indagati | omesso interrogatorio preventivo

Scarcerati 4 indagati coinvolti nell'inchiesta sul "sistema Sorrento": non erano stati sottoposti all'interrogatorio di garanzia prima della notifica della misura cautelare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sorrento - indagati - interrogatorio - appalti

Tutti gli indagati e i ruoli nell'inchiesta sul sindaco di Sorrento: i nomi - Nelle ultime ore sono stati pronunciati più volte tre nomi nell'inchiesta che ha portato in manette il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Tutti gli indagati e i ruoli nell'inchiesta sul sindaco di Sorrento: i nomi - Nelle ultime ore sono stati pronunciati più volte tre nomi nell'inchiesta che ha portato in manette il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Sistema Sorrento, tra gli indagati c’è anche un assistente di Pina Picerno - C’è anche uno degli assistenti parlamentari della vice presidente del Parlamento Ue, la dem Pina Picierno, tra gli indagati del ‘ sistema Sorrento ’, la rete di presunte corruttele scoperchiata dal decreto di perquisizione che ha accompagnato l’arresto per mazzette del sindaco Massimo Coppola.

Un grave incidente si è verificato questa sera lungo la statale Sorrentina, nel tratto che collega il borgo di Seiano a Meta di Sorrento. Per cause ancora in fase di accertamento, due motociclette si sono scontrate frontalmente, finendo rovinosamente sull'asfalt Vai su Facebook

Appalti Sorrento, liberati Lello il sensitivo e altri 3 indagati: omesso interrogatorio preventivo; Sistema Sorrento, ai domiciliari il prestanome del Sindaco; Appalti Sorrento, prime ammissioni da interrogatori di garanzia.

Sistema Sorrento, torna libero Lello il sensitivo - «Sistema Sorrento»: accuse confermate, ma 4 indagati ottengono la nullità della misura per omesso interrogatorio preventivo. Segnala msn.com

Inchiesta “Sistema Sorrento”, scarcerazioni dal Riesame - Ha rinunciato al riesame, invece, l’ex sindaco Massimo Coppola, che resta in carcere, anche in virtù del primo arresto in flagranza di reato avvenuto a maggio. sorrentopress.it scrive