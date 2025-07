App e alcol ai minori L’appello di Paulesu | Da Firenze lanciamo campagna nazionale

di Antonio Passanese Basta un’app sul telefono, qualche clic e una data di nascita falsa. Nessuno chiede un documento all’arrivo, nessun controllo (se non la comunicazione di un numero di conferma): è così che bottiglie di superalcolici finiscono in mano ai minorenni, consegnate da rider ignari o indifferenti. Si tratta di un fenomeno in crescita, preoccupante, che si muove veloce sfruttando le pieghe della tecnologia e il vuoto normativo. E adesso Firenze ha deciso di dire basta. Palazzo Vecchio si candida a essere capofila in Italia, a lanciare un appello nazionale per porre un argine. "Il tema riguarda tutto il Paese – spiega l’assessore al Welfare, Nicola Paulesu – ma Firenze può e vuole fare da apripista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - App e alcol ai minori. L’appello di Paulesu: "Da Firenze lanciamo campagna nazionale"

