Il finale emozionante della seconda stagione di The Apothecary Diaries ha lasciato gli appassionati in attesa di ulteriori sviluppi. La conclusione della serie ha segnato la fine dell’avventura di Maomao all’interno del Palazzo Imperiale, lasciando un vuoto tra i fan. Il franchise si arricchisce ora di un nuovo capitolo narrativo grazie alla pubblicazione internazionale di uno spin-off manga intitolato The Apothecary Diaries: Xiolan’s Story. Questo approfondimento permette di scoprire aspetti ancora sconosciuti della storia e dei personaggi secondari, ampliando così l’universo creato dalla serie originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Apothecary diaries: il segreto spin-off arriva negli Stati Uniti

