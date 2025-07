Apatia nerazzurra

La capacità di incassare ha un limite. Un limite diverso per ciascuno di noi, modellato dalle esperienze, modificato nel tempo da motivazioni personali e prospettive di vita. Quando la vita ti riserva più schiaffi che carezze, scivoli in una pericolosa apatia: come sabbie mobili che ti avvolgono, ti ritrovi stretto nelle spire della rassegnazione. E quando anche ciò che un tempo ti dava pace, entusiasmo, gioia. inizia lentamente a scolorire, a perdere significato, i colpi fanno sempre meno male. Non perché siano meno duri, ma perché è diminuita la voglia di rialzarti. Resti lì, passivo, consapevole di vivere un’alba che illude, con pochi bagliori all’orizzonte, di un sole che in realtà non sorgerà mai. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it