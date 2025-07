Anziché dare buoni consigli Violante ci racconti di quando dava il cattivo esempio

Siccome si fa tardi, c’è un’altra cosa che vorrei domandare a Luciano Violante, foss’anche nella penombra di un confessionale. Penso infatti che la sua conversione al garantismo apparirebbe più perfetta, più inequivocabile, meno esposta a sospetti di opportunismo, se il nostro vuotasse il sacco sulla sua vita prima di Damasco; se, in altre parole, invece di dispensarci buoni consigli raccontasse tutti i dettagli di quando dava il cattivo esempio. Non è una curiosità antiquaria, la mia, perché la forma attuale della nostra repubblica, questa baracca pericolante che pare sempre sul punto di crollare, è stata edificata precisamente sulle macerie lasciate dal terremoto giudiziario dei primi anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Anziché dare buoni consigli, Violante ci racconti di quando dava il cattivo esempio

