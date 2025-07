Anziano ucciso e sotterrato Oggi l’autopsia e l’esame del Dna Il figlio davanti al gip

Pistoia, 25 luglio 2025 – Saranno eseguiti questa mattina nell’Istituto di medicina legale di Careggi i primi importanti riscontri sul corpo in avanzato stato di decomposizione, ritrovato martedì pomeriggio nel campo di via Branaccia alla Ferruccia di Agliana. Esami che potranno confermare se quel cadavere, chiuso in un sacco nero, sotterrato, ed esposto al caldo torrido di questi giorni, sia davvero quello di Salvatore Blandino, il settantenne la cui scomparsa da Quarrata era stata denunciata dalla sorella lo scorso 26 giugno, dopo che l’uomo non rispondeva piĂą al telefono da alcuni giorni. Saranno eseguiti l’autopsia e l’esame del Dna che potrĂ confermare in maniera inequivocabile l’identitĂ della vittima, anche se sono numerosi gli elementi acquisiti nel corso delle attivitĂ investigative che fanno ritenere che si tratti di Blandino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziano ucciso e sotterrato. Oggi l’autopsia e l’esame del Dna. Il figlio davanti al gip

In questa notizia si parla di: sotterrato - anziano - ucciso - autopsia

