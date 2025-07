Anziano ucciso e sepolto il figlio Giuseppe Blandino arrestato | Sono innocente L' aggressione brutale e i 600 euro ritirati il giorno dell' omicidio

L'accusa è tra le peggiori possibili: Giuseppe Blandino è in carcere con l'accusa di aver ucciso suo padre Salvatore (70 anni) e di averlo sepolto sotto terra. Oggi,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Anziano ucciso e sepolto, il figlio Giuseppe Blandino arrestato: «Sono innocente». L'aggressione brutale e i 600 euro ritirati il giorno dell'omicidio

Aggredito e ucciso in casa. Il corpo era sepolto in una buca. Fermato il figlio dell'anziano; Anziano ucciso e sotterrato. Oggi l'autopsia e l'esame del Dna. Il figlio davanti al gip; Salvatore Blandino ucciso a Quarrata, il figlio non risponde al giudice e si dichiara innocente.

Salvatore Blandino ucciso a Quarrata, il figlio non risponde al giudice e si dichiara innocente - E' accusato di aver ucciso il padre perchĂ© in difficoltĂ  economica.

Aggredito e ucciso in casa. Il corpo era sepolto in una buca. Fermato il figlio dell'anziano - Il padre Salvatore era scomparso il 23 giugno: nella sua abitazione tracce di sangue sulle pareti.