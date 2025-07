Anziani truffati con la scusa del conto corrente hackerato | 4 denunce a Lucca

LUCCA – Due anziani truffati con la scusa dell’intrusione nel conto in banca. E richieste di soldi  sempre piĂą pressanti che alla fine hanno convinto la coppia a rivolgersi ai carabinieri. A conclusione di una lunga e complessa attivitĂ d’indagine, questa mattina (25 luglio) la stazione dei carabinieri di Lucca ha denunciato in stato di libertĂ quattro persone, un 49enne, una 46enne ed un 21enne, tutti residenti a Napoli ed una 56enne residente a Volla, in provincia di Napoli, tutti giĂ noti alle forze dell’ordine, per il reato di truffa in concorso. Nello scorso mese di marzo un 73enne lucchese ha ricevuto un Sms, in apparenza proveniente dalla sua banca, con il quale veniva segnalato che dal suo conto era stato autorizzato un bonifico di 1290 euro in favore di un beneficiario a lui sconosciuto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it