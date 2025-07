Anziani e attività | ecco il progetto Oltre l’età Asst e Auser fanno rete

Legnano (Milano) - Il dato di partenza è quello che muove ormai da anni diverse attività sul territorio: oltre un quinto dei 500mila abitanti dei 49 Comuni di riferimento nel territorio dell’Asst Ovest Milanese hanno oltre 65 anni e il peso di questa percentuale tende ad aumentare col tempo. Prende forza da questa tendenza il progetto “Oltre l’età” presentato a Legnano dai vertici dell’Asst Ovest Milanese, dal sindaco Lorenzo Radice, dall’assessore Anna Pavan e dal Forum del terzo settore. Il progetto, sostenuto economicamente da Regione Lombardia, coinvolge oltre all’Asst Mi-Ovest, tre ambiti del Piano di Zona, una Fondazione, cinque Cooperative e sei associazioni di volontariato per un totale di sedici partner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziani e attività: ecco il progetto “Oltre l’età”. Asst e Auser fanno rete

In questa notizia si parla di: oltre - progetto - asst - attività

Sollievo ai caregiver di pazienti con Alzheimer, oltre 12mila euro al progetto di Ama - Diverse figure professionali in grado di offrire supporto di gruppo e personalizzato fino al sostegno alle famiglie che stanno affrontando la patologia in modo precoce, passando per la musicoterapia.

“Oltre gli stereotipi”: si chiude il progetto di orientamento integrato - LECCE - Sedici incontri, per oltre 40 ore di formazione, con esperte e testimonial d’eccezione. Con questi numeri si avvia a conclusione il primo modulo del Progetto di orientamento integrato “Parità di genere nel lavoro: donne, lavoro e inclusione”, ideato e promosso dalla consigliera di parità.

Oltre 1,25 milioni per salvare la piccola pesca: parte il progetto Core tra Liguria e Francia - È stato presentato ufficialmente all'edizione 2025 di Slow Fish il progetto Core - acronimo di competitività e resilienza - con l'obiettivo di rafforzare il comparto delle imprese della piccola pesca, attraverso un finanziamento complessivo di oltre 1,25 milioni di euro nell’ambito del programma.

ASST Valcamonica Vai su Facebook

Anziani e attività: ecco il progetto “Oltre l’età”. Asst e Auser fanno rete; In rete con Asst e Auser per sostenere l’Invecchiamento attivo “Oltre l’età”: ecco i progetti; Un progetto in rete per l’invecchiamento attivo: si chiama “Oltre l’età”.