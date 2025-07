Antonio Saccone presidente di Cinecittà

L’Assemblea dei soci di Cinecittà ha approvato oggi il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e ha deliberato la nomina di Antonio Saccone come president. ”In soli sei mesi, la nuova governance ha ridotto i costi di 5 milioni di euro e di conseguenza le perdite previste, e approvato anche il Piano Industriale 2025-2029. Dopo un avvio d’anno segnato da difficoltà economiche e operative, Cinecittà chiude il 2024 con segnali concreti di ripartenza. Il Bilancio 2024, pur riportando una perdita di €?11,6 milioni, evidenzia un miglioramento di oltre €?2 milioni rispetto alle stime iniziali e il mantenimento di un Patrimonio Netto positivo pari a €?4,2 milioni”, spiega una nota. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cinecittà - antonio - saccone - presidente

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli dice di aver tolto "l'Unione Sovietica da Cinecittà". Ma la nomina del nuovo presidente mostra l'esatto contrario: è stato scelto Antonio Saccone, un ex parlamentare e apparatchik dell'UDC, senza esperienza. Vai su X

Antonio Saccone sarà il prossimo presidente di Cinecittà. Affaritaliani ha sentito fonti accreditate che hanno non solo confermato il nome del senatore leghista, molto vicino a Claudio Durigon, ma anche e soprattutto dato le tempistiche della sua nomina. Seco Vai su Facebook

Cinema, Borgonzoni: “Auguri di buon lavoro a nuovo Presidente Cinecittà, Antonio Saccone. Giusto profilo per cogliere sfide futuro società”; Cinecittà: ok a bilancio 2024, nominato il nuovo presidente Antonio Saccone; Assemblea soci Cinecittà, ok bilancio arriva Saccone presidente.