Ansia per il ginnasta Bonicelli cade dagli anelli ed è operato al collo | è in coma farmacologico L' Italia ritira la squadra

Sono ore di ansia a Essen per il bruttissimo infortunio al giovane azzurro, 23 anni, in occasione delle Universiadi?. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ansia per il ginnasta Bonicelli, cade dagli anelli ed è operato al collo: è in coma farmacologico. L'Italia ritira la squadra

In questa notizia si parla di: ansia - ginnasta - bonicelli - cade

Ansia per Bonicelli, cade dagli anelli e viene operato al collo: è in coma farmacologico. L'Italia ritira la squadra Vai su X

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato dopo un grave infortunio; Ansia per Lorenzo Bonicelli: cade dagli anelli, ora è in coma farmacologico; Cade dagli anelli alle Universiadi, ansia per il ginnasta Bonicelli: è stato operato al collo, è in coma.

Paura per Bonicelli, il ginnasta cade dagli anelli e finisce in coma - Nella serata di ieri, giovedì 24 luglio, il ginnasta azzurro è caduto durante la prova con gli anelli delle Universiadi che si stanno tenendo a Essen, in Ger ... Riporta adnkronos.com

Dramma Lorenzo Bonicelli: cade dagli anelli alle Universiadi, operato al collo è in coma farmacologico - Grave infortunio a Essen per il 23enne ginnasta di Lecco, ricoverato al Policlinico universitario della città tedesca dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Si legge su msn.com