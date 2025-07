Annegamento come prevenire il rischio in estate ma non solo Ecco tutto quello che c’è da sapere

L’importanza dell’informazione e della consapevolezza per evitare inutili rischi e per un corretto e tempestivo intervento, che può salvare vite. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Annegamento, come prevenire il rischio in estate (ma non solo). Ecco tutto quello che c’è da sapere

Annegamento, come prevenire il rischio in estate (ma non solo). Ecco tutto quello che c’è da sapere - L’importanza dell’informazione e della consapevolezza per evitare inutili rischi e per un corretto e tempestivo intervento, che può salvare vite ... Come scrive vanityfair.it

Bambini al mare e in piscina, il rischio annegamento e come prevenirlo. La pediatra: «Bastano 3 minuti per morire». La regola del braccio - Secondo l’Oms, ogni anno muoiono centinaia di minori per incidenti in acqua, e in ... Scrive leggo.it