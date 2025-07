Anna Tatangelo | il video del ballo col pancione conquista il web

Mentre molte gravidanze vip si trasformano in operazioni di marketing travestite da storytelling, Anna Tatangelo sceglie un’altra via: quella del silenzio, dei gesti misurati, della libertĂ di non raccontare. E poi, all’improvviso, lascia che a parlare sia la musica — e il corpo. Durante uno dei suoi ultimi concerti, un video diventato virale su TikTok mostra la cantante ballare con il pancione in vista, sulle note di Guapo, brano del 2021 realizzato con Geolier. Indossa un abito nero aderente che accarezza le nuove forme senza ostentarle, e balla con due ballerine accanto, in piena armonia. Il video ha superato 1,4 milioni di visualizzazioni in due giorni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Anna Tatangelo: il video del ballo col pancione conquista il web

Anna Tatangelo incinta: il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno - Anna Tatangelo  sarà mamma per la seconda volta. Lo ha annunciato lei stessa, il 18 giugno 2025, con una dolcissima foto in bianco e nero pubblicata su Instagram, in cui mostra il pancione con orgoglio e serenità .

Milly D'Abbraccio e la storica litigata a X Factor con Anna Tatangelo: Se la persona è niente l'offesa è zero - Questa sera Milly D'Abbraccio sarà ospite di Francesca Fagnani. Ma chi ha memoria la ricorda su Rai 2 nel celebre litigio con Anna Tatangelo durante i casting di X Factor 4.

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si racconta in occasione del suo ultimo singolo, Inferno, che anticipa l’uscita del suo prossimo album.

