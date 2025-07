Animatore di 18 anni ferito sul traghetto | la nave rientra al porto di Ancona

Ancona, 25 luglio 2025 ‚ÄstIncidente poco dopo la partenza da Ancona stamattina. Un giovane diretto in Grecia per lavorare come animatore turistico √® caduto lungo una scalinata interna di collegamento di una nave appena salpata dal porto di Ancona. Il fatto √® accaduto nel pomeriggio di ieri. Il ragazzo, 18 anni, residente nel Veronese, ha riportato una grave lesione ad una gamba e il comandante del traghetto, che si trovava al largo di Sirolo ¬†ha deciso di invertire la rotta e tornare nello scalo¬†anconetano per permettere ai sanitari di prendere in carico il 18enne e portarlo in ospedale. In banchina ad Ancona, ad attendere il traghetto con a bordo il ragazzo ferito, c'erano i sanitari della Croce Gialla, gli agenti della polizia di frontiera e la capitaneria di porto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Animatore di 18 anni ferito sul traghetto: la nave rientra al porto di Ancona

