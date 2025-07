Animali e malati di tumore Il progetto del Comune

Il Comune attiverà un progetto per il benessere psicofisico dei pazienti oncologici, finanziato dalla Regione con 11.344 euro e 2.268 euro a carico dell’amministrazione comunale. Saranno strutturate attività in base alle esigenze di ciascun individuo, con l’ausilio di cani e cavalli idonei e certificati alle attività che saranno condotte da un’équipe multidisciplinare composta da psicologi-psicoterapeuti, infermieri e medici veterinari esperti in interventi assistiti con animali. Per tutti i pazienti coinvolti verranno sviluppati percorsi personalizzati, adattati alle esigenze e alle fasi della malattia (diagnostica, trattamento, recupero, terminale). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Animali e malati di tumore. Il progetto del Comune

