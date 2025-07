Angelo Mastrolia e la scalata silenziosa a Carrefour Italia | un miliardo per mille supermercati rinasce il marchio GS

MILANO - L’ultimo carrello di Carrefour in Italia non uscirĂ vuoto, ma carico di capitali e ambizioni. Il gruppo francese della grande distribuzione lascia il Belpaese, dopo anni di fatiche e bilanci in rosso. Al suo posto arriva NewPrinces Group, la ex Newlat Food con sede a Reggio Emilia, che firma un’operazione da circa 1 miliardo di euro e acquisisce il 100% di Carrefour Italia, comprensivo di 1.188 punti vendita, 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 negozi di prossimitĂ . NewPrinces balza così da 750 milioni a 6,9 miliardi di fatturato in un solo anno, diventando il secondo gruppo food italiano per ricavi e il primo per occupazione diretta, con 13. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Angelo Mastrolia e la scalata (silenziosa) a Carrefour Italia: un miliardo per mille supermercati, rinasce il marchio GS

Addio Carrefour Italia: ecco perché e cosa cambierà ! - Tra bilanci negativi e trattative riservate, Carrefour valuta l’uscita dall’Italia. Analizziamo i motivi e le conseguenze.

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L’insegna Carrefour potrebbe presto sparire dall’Italia. Il colosso francese starebbe valutando di lasciare il mercato tricolore ritenuto scarsamente redditizio e sarebbe pronto a cedere i propri supermercati ad altre catene della Gdo nel nostro Paese, come la tedesca Lidl, ma anche Conad ed Esselunga.

Acciughe Terre d'Italia ritirate dai supermercati Carrefour, possibile presenza di istamina: qual è il lotto - Filetti di acciughe ritirati dai supermercati Carrefour per presenza di istamina: qual è il lotto richiamato e quali sono i rischi per l'uomo

Angelo Mastrolia, chi è l'imprenditore italiano che ha rilevato i supermercati Carrefour per un miliardo di euro - Angelo Mastrolia, 61 anni, originario di Campagna in provincia di Salerno, è oggi considerato uno dei manager più influenti del ... Da msn.com