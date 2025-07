Angelo Mastrolia chi è l' imprenditore originario del Salernitano che ha rilevato i supermercati Carrefour per un miliardo di euro

Chi è Angelo Mastrolia, l’industriale salernitano che ha rilevato i supermercati. L'impero nel settore alimentare - Nato a Campagna, 61 anni, ha mosso i primi passi nell’azienda di famiglia. Ha riportato in Italia il controllo di Plasmon e rilevato lo storico stabilimento dove si produceva il Cinzano

Chi è Angelo Mastrolia, il presidente di NewPrinces che ha rilevato i supermercati Carrefour Italia - L’imprenditore italiano Angelo Mastrolia è il presidente esecutivo di NewPrinces Group, la multinazionale del settore alimentare che ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia.

Angelo Mastrolia e la scalata (silenziosa) a Carrefour Italia: un miliardo per mille supermercati, rinasce il marchio GS - MILANO - L’ultimo carrello di Carrefour in Italia non uscirà vuoto, ma carico di capitali e ambizioni.

