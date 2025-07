Angelo Mastrolia chi è l’imprenditore che ha acquistato Carrefour in Italia

Carrefour dice addio all’Italia. Il colosso francese ha ceduto l’intera rete dei propri punti vendita alla NewPrinces Group, ex NewLat Food, per una cifra vicina al miliardo di euro. L’operazione include 1.188 attività su tutto il territorio nazionale: 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 punti vendita di prossimità . Si tratta di una delle cessioni più rilevanti nel settore della grande distribuzione italiana. L’accordo segna un passaggio di consegne importante: NewPrinces punta a rilanciare la rete, potenziare la distribuzione e creare nuove sinergie con il settore industriale. «Abbiamo scelto di investire in un asset strategico per l’Italia», ha dichiarato il presidente Angelo Mastrolia, parlando di «una tappa fondamentale» per la crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Angelo Mastrolia, chi è l’imprenditore che ha acquistato Carrefour in Italia

In questa notizia si parla di: carrefour - italia - angelo - mastrolia

Addio Carrefour Italia: ecco perché e cosa cambierà ! - Tra bilanci negativi e trattative riservate, Carrefour valuta l’uscita dall’Italia. Analizziamo i motivi e le conseguenze.

Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti - L’insegna Carrefour potrebbe presto sparire dall’Italia. Il colosso francese starebbe valutando di lasciare il mercato tricolore ritenuto scarsamente redditizio e sarebbe pronto a cedere i propri supermercati ad altre catene della Gdo nel nostro Paese, come la tedesca Lidl, ma anche Conad ed Esselunga.

Acciughe Terre d'Italia ritirate dai supermercati Carrefour, possibile presenza di istamina: qual è il lotto - Filetti di acciughe ritirati dai supermercati Carrefour per presenza di istamina: qual è il lotto richiamato e quali sono i rischi per l'uomo

NewPrinces ha comprato Carrefour Italia. Chi è Angelo Mastrolia, l’imprenditore campano che ha acquistato tutti i supermercati della catena: https://fanpa.ge/uxZsB. Vai su Facebook

Chi è Angelo Mastrolia, il presidente di NewPrinces che ha rilevato i supermercati Carrefour Italia Vai su X

Angelo Mastrolia, a quanto ammonta il patrimonio dell’uomo che si è comprato Carrefour Italia; Chi è Angelo Mastrolia, l’uomo da 3,2 miliardi dell’affare Carrefour: dall’azienda di famiglia a Salerno alla Borsa di Londra; Angelo Mastrolia scala la GDO con l’acquisizione del pacchetto di Carrefour Italia.

Chi è Angelo Mastrolia, l’imprenditore salernitano che ha rilevato i supermercati Carrefour in Italia - Dall'azienda di famiglia alle 25 acquisizioni in 20 anni: il percorso dell'imprenditore che ha portato NewPrinces ai vertici del settore alimentare ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Angelo Mastrolia (New Princes), chi è l'imprenditore che ha acquistato Carrefour in Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Angelo Mastrolia (New Princes), chi è l'imprenditore che ha acquistato Carrefour in Italia ... Riporta tg24.sky.it