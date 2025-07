Andria incendio doloso | arrestato trentenne nigeriano Evitata possibile esplosione grazie al pronto intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Una tragedia sfiorata e un gesto di coraggio che ha evitato conseguenze devastanti. Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino nigeriano di trent'anni per incendio doloso. Il fatto è avvenuto nel centro storico della città, dove un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all'interno di un'abitazione, minacciando la sicurezza dello stabile e di quelli adiacenti. Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte nell'immediatezza, l'uomo – al culmine di un violento litigio con un connazionale – avrebbe dato fuoco a un materasso.

