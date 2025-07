Andor | la nuova storia prequel di star wars un anno prima della stagione 1

annuncio ufficiale di una nuova storia prequel di star wars. Una recente comunicazione da parte di Star Wars ha svelato l’arrivo di un nuovo racconto canonico ambientato un anno prima degli eventi della serie Andor. Questa novità rappresenta un’importante espansione dell’universo narrativo, offrendo ai fan la possibilità di approfondire il contesto storico e i personaggi che precedono le vicende già note. dettagli sulla nuova produzione: Reign of the Empire: Edge of the Abyss. data di uscita e ambientazione. L’annuncio, condiviso durante il San Diego Comic-Con 2025, indica che la serie intitolata Reign of the Empire: Edge of the Abyss sarà disponibile entro la fine del 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Andor: la nuova storia prequel di star wars, un anno prima della stagione 1

