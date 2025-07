Ancora maltempo previsto prolungata allerta gialla in Veneto

Sono soprattutto l'Alto Trevigiano e il Feltrino le zone del Veneto pi√Ļ colpite dall'attuale ondata di maltempo. Un maltempo che qualche danno lo ha fatto anche nel Veronese nei giorni scorsi. E che continua ancora a farne, dato che oggi, 25 luglio, il traffico in zona Porta Palio, a Verona, √®. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Temporali e maltempo sul Veneto: allerta della Regione da domenica pomeriggio - Anche le previsioni del meteo regionale confermano quanto annunciato nelle scorse ore: dal pomeriggio di domani, domenica 4 maggio, è previsto sul Veneto l'arrivo di una nuova perturbazione a partire dalle Dolomiti con rovesci e temporali sparsi in successiva estensione alla pianura, specie.

Pioggia, vento e grandine: ¬ęDa stasera allerta maltempo su tutto il Veneto¬Ľ - √ą di nuovo allerta¬†maltempo in Veneto: dal¬†pomeriggio/sera di oggi,¬†15 maggio, una nuova fase di instabilit√† investir√† tutto¬†il territorio regionale con rovesci e temporali sparsi, prima sulle Prealpi e poi in rapido spostamento verso la¬†pianura.

Maltempo in Veneto, indagine per omicidio colposo per la morte di Leone e Francesco Nardon - E' stato aperto un fascicolo d'indagine per la morte di Leone e Francesco Nardon, morti a Valdagno durante l'ondata di maltempo che ha investito il vicentino L'articolo Maltempo in Veneto, indagine per omicidio colposo per la morte di Leone e Francesco Nardon proviene da Il Difforme.

Dopo giorni di caldo torrido, il maltempo si abbatte sulla Toscana. Numerosi, questa mattina, gli interventi dei Vigili del Fuoco. Qui sotto, la foto di un cipresso spezzato a metà da un fulmine a Montespertoli. Tutti gli aggiornamenti sul nostro sito Vai su Facebook

Il maltempo flagella il Veneto: previsto un nuovo peggioramento, rimane l‚Äôallerta per forti temporali - Il Veneto flagellato dal maltempo, e dalla serata di venerdì previsto un nuovo peggioramento: resta l'allerta temporali. Come scrive veronaoggi.it

Maltempo, Luca Zaia: «Evento di elevata intensità in Veneto» - Bombe d'acqua e trombe d'aria in Veneto, con il fiume Soligo esondato e con le città della Marca Trevigiana finite sott'acqua. Si legge su msn.com