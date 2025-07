Ancora allerta maltempo sul Comasco | situazione in peggioramento

La protezione civile di Regione Lombardia ha confermato per oggi l’allerta meteo di livello giallo (ordinaria criticitĂ ) per rischio temporali forti e rischio idrogeologico. L’avviso, contenuto nel bollettino n. 2025.74 diramato ieri pomeriggio, riguarda l’intero territorio del Comasco, in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Maltempo, pioggia forte e allerta arancione per rischio frane nel Comasco: quando arriverà una tregua - Il peggioramento delle condizioni meteorologiche in Lombardia prosegue senza tregua, e per la giornata di oggi, lunedì 5 maggio, permane una situazione di forte instabilità .

Ancora maltempo sul Comasco: nuova allerta meteo della protezione civile - Il 4 giugno 2025, Como e la sua provincia si preparano ad affrontare una nuova ondata di maltempo. Le previsioni meteorologiche indicano l'arrivo di temporali di forte intensitĂ , con possibili grandinate e raffiche di vento.

Nuova allerta meteo, si temono forti temporali in alcune zone del Comasco: ecco dove - Se nella giornata di ieri, 15 giugno, temporali e grandinate hanno solo sfiorato il Comasco puntando invece sulla Brianza, oggi la protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla per temporali forti, che riguarda solo una parte della provincia di Como.

