Ancona ospita la 1a edizione di AdriaFest | un ponte tra cultura e radici

Una nuova manifestazione per la città , per esaltarne la vocazione all'incontro e il suo essere crocevia tra le genti, promossa dall'associazione culturale Communia ETS e cofinanziata dall'Assessorato alla Cultura – attraverso il Bando cultura 2025 – e con il patrocinio del Comune di Ancona. E' la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: cultura - ancona - ospita - edizione

Cariverona, addio Ancona: per cultura, sociale e restyling quasi due milioni in meno - ANCONA Il recupero alla Mole Vanvitelliana del Magazzino Tabacchi e la mostra Ecce Homo (750mila euro nel 2022), 1 milione sul sociale in cui il Comune di Ancona era capofila di una serie enti locali.

Cariverona, addio Ancona: per cultura, sociale e restyling quasi due milioni in meno - ANCONA Il recupero alla Mole Vanvitelliana del Magazzino Tabacchi e la mostra Ecce Homo (750mila euro nel 2022), 1 milione sul sociale in cui il Comune di Ancona era capofila di una serie enti locali.

Cultura, street food con cibi da tutto il mondo, musica e motori: tutti gli eventi ad Ancona nel weekend - Teatro, tanta buona musica, fiere e street food: sono tanti gli eventi in programma nel fine settimana in tutto l'Anconetano.

Giovedì 26 giugno l'Arena Cinema Lazzaretto ospita La Poesia che si Vede, il concorso internazionale di videopoesia, con le proiezioni delle opere finaliste italiane e internazionali. La Punta della Lingua #LaPuntaDellaLingua #Ancona #MoleVanvitelliana Vai su Facebook

Ancona ospita la 1a edizione di AdriaFest: un ponte tra cultura e radici; Il ospita l’HUB Emilia-Romagna e Marche di Dicolab; Lonely Planet, torna UlisseFest ad Ancona tre giorni per riscoprire lo stupore del viaggio.