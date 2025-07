Anche Verona scende in piazza per ricordare i fratelli Cervi con la Pastasciutta antifascista

«Celebrare la storia e onorare il sacrificio di chi ha lottato per la libertĂ , e consolidare l'impegno nella difesa dei valori democratici rinnovando una tradizione che si tramanda da 82 anni». Con questo intento, sabato 26 luglio alle 18.30 in piazza XVI Ottobre, Santa Toscana, si terrĂ . 🔗 Leggi su Veronasera.it

