Anche sospetti di avvelenamento sulla morte del cane eroe Bruno

Non sono ancora chiare le cause della morte di Bruno, il cane molecolare trovato senza vita in una pozza di sangue lo scorso 5 luglio nel centro di addestramento di Talsano, borgata di Taranto,.

Ucciso Bruno, cane eroe delle ricerche. Sospetti su una vendetta; Il cane eroe Bruno ucciso da un wurstel con i chiodi. Il suo umano: Sono morto insieme a te; Giorgia Meloni commenta l'uccisione del cane da soccorso Bruno: Atto vile e codardo.

Cane Bruno ucciso da un boccone con i chiodi: due sospettati. Ipotesi vendetta contro l’istruttore - L’inchiesta della Procura di Taranto è partita dopo la denuncia di Arcangelo Caressa, istruttore del cane eroe. Segnala bari.repubblica.it