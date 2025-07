Anche in Lombardia sarà possibile depositare in ospedale il proprio testamento biologico

È stato approvato in Regione Lombardia l'ordine del giorno che permette di depositare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento presso le strutture sanitarie (ospedali,ASL) e non solo presso il Comune di residenza o un notaio. L'Associazione Coscioni: "Diritto all'autodeterminazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

