Anche il Comune di Durazzano ha ufficialmente la Casa dell’Acqua, come annunciato dal primo cittadino Lina Grasso. Installata in località Rossi, nei pressi della palestra comunale, la struttura è, a detta del sindaco, “un ulteriore passo in avanti verso un . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Anche a Durazzano la Casa dell’Acqua, per un paese sostenibile e attento all’ambiente