Ancelotti junior | Ho voluto la bicicletta ora pedalo Papà è il primo tifoso del mio Botafogo

Davide Ancelotti è da un mese tecnico a Rio: "Qui il calcio è passione. Mio padre chiede e soffre. Se fai l’allenatore avere il mio cognome è pesantissimo. Non sarà semplice superare i problemi e i pregiudizi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ancelotti junior: "Ho voluto la bicicletta, ora pedalo. Papà è il primo tifoso del mio Botafogo"

In questa notizia si parla di: ancelotti - junior - voluto - bicicletta

Brasile, Ancelotti e Vinícius Júnior si ritrovano al ‘Maracanã’ | VIDEO - Carlo Ancelotti, nuovo C.T. del Brasile, ha ritrovato Vinícius Júnior, attaccante del suo Real Madrid, durante la partita del Flamengo.

Ancelotti loda Vinicius junior … e rivela l’abbraccio con Neymar in hotel - 2025-06-11 10:16:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Carlo Ancelotti afferma di aver parlato con il miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile Neymar prima di guadagnare la sua prima vittoria come manager di Selecao per sigillare un posto alla Coppa del Mondo FIFA del 2026.

Botafogo, effetto Ancelotti junior: 7 punti in 3 gare senza subire gol - Davide è alla guida da solo due settimane, ha la difesa imbattuta e sta lanciando nuovi ragazzi in una rivoluzione di mercato

Ancelotti junior: Ho voluto la bicicletta, ora pedalo. Papà è il primo tifoso del mio Botafogo; Diretta Fluminense-Al Hilal: data, orario, come vederla in tv e live streaming e come vedere gratis il Mondiale per Club FIFA 2025 su DAZN; Come guardare PSG-Atletico: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN.