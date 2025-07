Ana Peleteiro perde il bambino dopo aver annunciato la gravidanza | Il suo cuore non batte più

L'atleta spagnola, medaglia olimpica e campionessa europea indoor in carica di salto triplo, ha raccontato su Instagram tutto il dolore per il grave lutto. "Ora è il momento per me di riposare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

