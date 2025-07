Amt addio alla navetta del centro storico | Servizio poco richiesto bilancio costi-benefici insostenibile

Da lunedì 28 luglio cessa il servizio della navetta del centro storico. La navetta elettrica Amt era stata introdotta in via sperimentale nel febbraio 2021 nell’ambito degli interventi del Piano Integrato del Centro Storico – Caruggi. Al termine della sperimentazione, che ha permesso di ricavare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: navetta - centro - storico - servizio

FalComics, attiva la navetta gratuita. Il centro città sarà collegato con Castelferretti, Villanova e Collemarino - FALCONARA - Sarà attivo dalle 14 di venerdì 23 maggio il servizio navetta gratuito per FalComics, che quest’anno si amplia: il centro città , dove si svolgerà il festival, sarà collegato a sud fino al centro commerciale di Collemarino, a nord fino a Villanova, mentre resta garantito il.

Rilancio del parco Novi Sad, arrivano una ruota panoramica e un trenino-navetta per il centro - Al parco Novi Sad dagli inizi di giugno arrivano una ruota panoramica dalla quale provare l'emozione di guardare la città dall'alto e un trenino per collegare il centro storico con il Novi Sad, passando per i luoghi iconici della città come il mercato Albinelli, Piazza Grande e Piazza Roma.

Un ritorno al passato. L’idea del bus navetta dal Parco al centro - In tempo di parcheggi a pagamento con strisce blu sparse un po’ ovunque per tutta la città , qualcuno comincia a rispolverare la vecchia idea realizzata nei primi anni 2000 e poi soppressa del bus navetta dal Parco (Porta Monza) al centro.

ESTATE 2025, UN BUS COLLEGHERĂ€ I CAMPEGGI AL CENTRO STORICO NEI GIORNI DI GIOVEDĂŚ E VENERDĂŚ. Torna e si potenzia il servizio di bus navetta dedicato agli ospiti dei campeggi per raggiungere piĂą facilmente il centro storico di Chioggia. Una Vai su Facebook

Amt, addio alla navetta del centro storico: Servizio poco richiesto, bilancio costi-benefici insostenibile; Bosco Chiesanuova, sabato parte il servizio navetta gratuito che porta in centro paese; Sospensione servizio Navetta Centro Storico.

Amt, addio alla navetta elettrica “centro storico”: domenica l’ultima corsa - A partire da lunedì 28 luglio si conclude la fase di sperimentazione della navetta “centro storico”. Scrive msn.com

Ascoli, navette per il centro storico: ecco le novità - ASCOLI – Rendere maggiormente funzionale la fruizione del servizio di trasporto urbano. Riporta centropagina.it