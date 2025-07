Ampliamento stabilimento Acqua Vera Doni | Vantaggi solo per le multinazionali non per il territorio

Si leva un'altra importante voce contro il discusso progetto di ampliamento dello stabilimento di Acqua Vera nel comune di San Giorgio in Bosco. A intervenire contro l'autorizzazione concessa dalla Regione Veneto per raddoppiare l'area interessata, e su cui la stessa maggioranza regionale è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Nuovo stabilimento Acqua Vera, la politica ancora divisa sull'ampliamento - Che a San Giorgio in Bosco, si faccia un nuovo stabilimento Aqua Vera è una proposta che ha diviso dal primo momento.

Anche Soranzo contro ampliamento stabilimento Acqua Vera: «Questo territorio ha già dato» - E' stata proprio la Regione a dare il via libera, ma dentro la stessa maggioranza non ci sono evidentemente le stesse vedute. padovaoggi.it scrive

Ampliamento Acqua Vera, Ostanel contraria: «Come per Ali a Padova, noi saremo coerenti» - Ostanel appoggia i cittadini contrari ed evidenzia una differenza con i colleghi della maggioranza, in particolare del Pd, che a Padova hanno votato a favore della realizzazione del nuovo hub per la l ... Come scrive padovaoggi.it