Ampliamento del Porto di Salerno Tommasetti | Subito un confronto sul masterplan

“Aprire un dibattito serio sul masterplan del porto di Salerno”. Dopo le proteste dei sindaci di Cava de’ Tirreni, Cetara e Vietri sul Mare, interviene anche il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, Aurelio Tommasetti, che chiede un confronto ampio sul progetto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

