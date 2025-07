Ambiente Marcello FdI | Fermare a tutti i costi il progetto di impianto eolico nell' Alta Valmarecchia

Quali azioni la giunta regionale intende intraprendere, nei confronti della Regione Toscana, per cercare di fermare l'avanzamento del progetto eolico "Badia del Vento" dell'Alta Valmarecchia. E' quanto chiede il consigliere di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, con un'interpellanza rivolta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

