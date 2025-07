Ambiente | diventa operativo il Distretto rurale del monte pisano e della piana

Si è riunita nella mattina di giovedì 24 luglio in sala Giunta di Palazzo Gambacorti l'assemblea generale dell’associazione ‘Distretto rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa’ che ha approvato il progetto economico territoriale (PET) per il distretto e il regolamento di funzionamento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: distretto - rurale - monte - pisano

Oltre 3,5 milioni di euro per le imprese vitivinicole del Distretto rurale del Chianti - Via libera al piano integrato che coinvolge 19 aziende e svilupperà circa 9 milioni di investimenti nell'ambito delle risorse del Psr.

È operativo il nuovo Distretto rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa - PISA – Si è riunita ieri mattina (24 luglio) in sala Giunta di Palazzo Gambacorti l’Assemblea generale dell’associazione Distretto rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa  che ha approvato il progetto economico territoriale (Pet) per il distretto e il regolamento di funzionamento dell’assemblea distrettuale.

Distretto rurale, via all’operatività ; Distretto rurale, via all'operatività ; Nasce il Distretto rurale del monte pisano e della piana di Pisa.

Diventa operativo il Distretto rurale del monte pisano e della piana di Pisa - Si è riunita ieri mattina in sala Giunta di Palazzo Gambacorti l'Assemblea generale dell’associazione “Distretto rurale del Monte Pisano e della piana di ... Lo riporta msn.com

Antincendio boschivo, sul Monte Pisano in corso opere per 230mila euro - Tutto grazie al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Antincendio boschivo, sul Monte Pisano in corso opere per 230mila euro Tutto grazie al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) ... Da lanazione.it