Scenari mondiali sempre più incerti e variabili economiche che non rispondono più alle logicle classiche. Inh questo quadro di incertezza globale, però, non si frena l’attività del gruppo Amadori di Cesena. La storica azienda attiva nel comparto agroalimentare chiude infatti il 2024 rinforzando il "proprio posizionamento ai vertici del comparto agroalimentare italiano" e "raggiungendo risultati in linea con gli obiettivi prefissati nel proprio Piano strategico 2024-2028 ". Più nel dettaglio, i ricavi superano 1,7 miliardi di euro, l’ Ebitda è a 148,5 milioni mentre il risultato netto si attesta a 37,6 milioni, per il 70% reinvestito a sostegno del piano di sviluppo e di crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amadori, utili per oltre 37 milioni: "Solido percorso di crescita"