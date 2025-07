Altri tre concerti sotto le stelle per Summertime in jazz

La rassegna Summertime in Jazz, organizzata dal Piacenza Jazz Club e giunta alla sua 12esima edizione, prosegue con una serie di appuntamenti che valorizzano non solo la grande musica dal vivo, ma anche alcuni dei luoghi più belli e iconici del nostro territorio. La rassegna è resa possibile. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: jazz - summertime - concerti - sotto

Summertime, 40 concerti accendono l'estate alla Casa del Jazz - Dal 5 giugno al 9 agosto ritorna Summertime, la rassegna estiva prodotta dalla Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz.

Summertime in Jazz: la leggerezza dell’estate, la bellezza dei borghi e l’atmosfera del jazz - L’estate è fatta per prendersi tempo. Per rallentare, godersi i luoghi, la luce, i suoni. E proprio in questa atmosfera nasce, per il dodicesimo anno, Summertime in Jazz, la rassegna musicale itinerante organizzata dal Piacenza Jazz Club con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano -.

Summertime in Jazz 2025: concerti, natura e vino nei borghi più belli della provincia di Piacenza - Dal 9 luglio al 24 agosto 2025 torna Summertime in Jazz, la rassegna musicale estiva organizzata dal Piacenza Jazz Club, giunta alla dodicesima edizione.

Summertime in Jazz 2025 è partito! Con Eleonora Strino ha preso il via la 12ª edizione della rassegna che porta il jazz tra i paesaggi più belli del piacentino: cortili storici, borghi antichi, castelli e colline si trasformano in palcoscenici sotto le stelle. Fino al Vai su Facebook

Tra eleganza, natura e spiritualità : tris di concerti per Summertime in Jazz; Summertime, 40 concerti accendono l'estate alla Casa del Jazz; Alla casa del Jazz è Summertime: al via i concerti.

Summertime in Jazz fa tappa a Rivalta con Sergio Cammariere - La rassegna Summertime in Jazz, organizzata dal Piacenza Jazz Club e giunta alla sua dodicesima edizione, prosegue con una serie di appuntamenti che ... Scrive piacenzasera.it

Borgo Jazz accende l’estate. Musica, cinema e competizione. Cresce la rassegna sotto le stelle - Spazio ai giovani talenti da tutta Italia e un evento speciale contro la violenza sulle donne. Segnala msn.com