Altri positivi West Nile registrati nuovi casi in Italia

Sette nuovi casi di positivitĂ al virus West Nile sono stati accertati nel Lazio, confermati dalle analisi condotte presso il laboratorio di virologia dell’Istituto Lazzaro Spallanzani. A comunicarlo è stata la Regione Lazio attraverso una nota ufficiale. L’infezione, che continua a diffondersi nella fascia costiera e nell’entroterra della provincia di Latina e in alcune aree del litorale romano, porta così il totale dei contagi diagnosticati a 28. Di questi, due presentano una sindrome neurologica, mentre cinque sono associati a febbre. La situazione, pur sotto controllo, viene monitorata con grande attenzione, anche per via di un recente decesso che ha coinvolto una paziente ricoverata all’ospedale di Fondi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

