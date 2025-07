Altri 7 casi di West Nile nel Lazio anche in provincia di Roma

Ci sono sette nuovi casi di positività al virus West Nile nel Lazio confermati dalle analisi effettuate presso il laboratorio di virologia dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. E' quanto fa sapere la regione Lazio. Dei sette nuovi casi, due presentano sindrome neurologica e cinque febbre. Con questi ultimi accertamenti salgono a 28 le conferme diagnostiche di positività di infezione da West Nile Virus nel Lazio: 26 in provincia di Latina, inclusa la paziente deceduta la scorsa settimana all'ospedale di Fondi, e due casi in provincia di Roma ad Anzio e Nettuno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Altri 7 casi di West Nile nel Lazio, anche in provincia di Roma

